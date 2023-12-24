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        Ağrı'da tasarlanarak üretilen çantalar yurt dışında alıcı buluyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da devlet desteğiyle kurulan ve 70 kişinin istihdam edildiği fabrikada üretimi yapılan 150 çeşit kadın çantası, Rusya, Ukrayna, Türk Cumhuriyetleri ile Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:21 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:21
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        Ağrı'da tasarlanarak üretilen çantalar yurt dışında alıcı buluyor
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da devlet desteğiyle kurulan ve 70 kişinin istihdam edildiği fabrikada üretimi yapılan 150 çeşit kadın çantası, Rusya, Ukrayna, Türk Cumhuriyetleri ile Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

        Uzun yıllar yaşadığı İstanbul'da ailesiyle kadın çantaları üzerine üretimi yapan 35 yaşındaki iş insanı Harun Babur, mesleğini memleketinde devam ettirmek için yaklaşık 2 yıl önce Ağrı'ya geldi.

        Ağrı Valiliğince Yoncalı köyü mevkisinde kurulan Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki fabrikaların birini makinelerini kurarak hazır hale getiren Babur, iş başvurusu yapan kişilere verilen 6 aylık eğitimin ardından üretime başladı.

        Yaklaşık 1,5 yıldır çarkların döndüğü fabrikada istihdam edilen 70 kişi, marka adıyla özgün tasarım, model ve çeşitli renklerde çantalar üretmek için haftanın 5 günü iş başı yapıyor.

        Kendilerine sağlanan iş imkanı sayesinde meslek sahibi olup buradan kazandıkları ücretle aile ekonomilerine katkı sunan çalışanların ürettiği çantalar, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra hazır hale getiriliyor.

        Kolilere konulan çantalar araçlarla İstanbul'a gönderilerek, buradan da Rusya, Ukrayna, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

        - "Devletimizin desteğiyle Ağrı'ya geldik"

        Babur, AA muhabirine, 10 yıldır İstanbul'da ürettikleri çantaları ihraç ettiklerini söyledi.

        İstanbul'daki fabrikasını Ağrı'ya taşıdığını belirten Babur, şöyle konuştu:

        "Devletimizin desteğiyle Ağrı'ya geldik. 16 aydır üretim yapıyoruz ve 70 kişi çalıştırıyoruz. İlerleyen zamanlarda istihdam sayımız artacak. Tamamen kadın çantası ağırlıklı ve tasarımları bize ait modeller üretiyoruz. Ukrayna, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinde kendi yerlerimiz var. O bölgelere ürün üretiyoruz. Orta segment ürünler üretiyoruz. Personelimizin ustalığı ve mesleğinin kabiliyeti ilerledikçe daha katma değer ürünler üreteceğiz."

        Babur, 150'ye yakın suni deri çanta modeli ürettiklerini, zamanla bu sayının artacağını ifade ederek, zanaate dayalı mesleklerinin kıymetli olduğunu dile getirdi.

        Ayda ortalama 20 bin çanta ürettiklerini, bu ürünlerin yaklaşık 30 ülkeye ihraç edildiğini aktaran Babur, "İstanbul'da yaklaşık 30-40 yıldır bu işi yapan ustalardan mesleği öğrenip buradaki arkadaşlara aktarıyoruz. Ürünlerimizin direkt Ağrı'dan üretilip o ülkelere ihraç edilmesi bizim için ayrıca bir gurur meselesidir." diye konuştu.

        - Çalışanlar iş sahibi olmaktan memnun

        Fabrikada 7 aydır çalışan Sevgi Toprakçı ise "Bu iş çok dikkat gerektiriyor. Ben nişanlıyım, aileme destek oluyorum ve kendi çeyizimi alıyorum. Burası bize güzel istihdam sağlıyor." dedi.

        Rabia Kemal de kız kardeşiyle kentin tek çanta fabrikasında çalıştıklarını, buradan elde ettikleri kazançla ailelerine destek olup ihtiyaçları karşıladıklarını anlattı.

        Bu tarz fabrikaların istihdam için önemine dikkati çeken Kemal, şunları kaydetti:

        "Ekonomik özgürlüğümüzü almamız, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamamız için bu iş büyük bir avantaj. Her işin kendine ait zorlukları vardır. Bir işte başarı sağlamak istiyorsanız öncelikle o işi sevmeniz ve benimsemeniz gerekiyor. Bunları sağladıktan sonra zaten o işin kolaylığı her şekilde oluyor. Hem meslek hem de sanat icra ediyoruz."

        Trabzonlu Emine Keleş de ev kadını olduğunu, daha önce çalışmadığını belirterek, çanta ürettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

        Ustabaşı Volkan Aybay, fabrikada çalışanların 6 aylık eğitimden sonra işe başlayıp meslek sahibi olduklarına ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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