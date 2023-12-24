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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak ortasında silahlı saldırı! İki kişi hayatını kaybetti

        Sokak ortasında silahlı saldırı! İki kişi hayatını kaybetti

        Beylikdüzü'nde 22 yaşındaki Bektaş Eren ile 27 yaşındaki Salih, 18 yaşındaki iki genç kızla bir kafede buluştu. Buluşmanın ardından kafeden ayrılan iki genç silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:34 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:36
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        Sokak ortasında silahlı saldırı!
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        Beylikdüzü'nde yeni tanıştıkları kız arkadaşlarıyla buluşmaya giden iki kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kadın gözaltına alınırken, polis saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi, Reşat Nuri Güntekin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bektaş Eren Kaya (22) ve Salih Tutkun (27), yeni tanıştıkları E.T.(18) ve Y.B.(18) ile bir kafede buluştu.

        İKİ ŞÜPHELİ TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRI

        Buluşma sonrası kafeden çıkan Kaya ve Tutkun'a motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

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        Saldırı sonrasında iki arkadaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, motosikletli şüpheliler ise kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Tutkun olay yerinde hayatını kaybederken Kaya ise kaldırıldığı hastanede sabaha karşı öldü. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri E.T. Ve Y.B'yi gözaltına aldı.

        SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Bektaş Eren Kaya'nın 2 kızla sokakta yürüdüğü anlar ve ardından şüpheliler tarafından saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

        Görüntülerde, Kaya ve yanındaki iki kadın kaldırımda yürüyor. Kaldırımın sonuna geldiklerinde ise bir motosikletin yanlarına yaklaştığı ve saldırı anında yaşanan kovalamacalar görülüyor. Yaralanan Kaya, bir süre kaldırımda yürüdükten sonra önce yere oturuyor sonrasında ise hayatını kaybediyor.

        Fotoğraf: İHA

        "İKİ KIZ ÇAĞIRIYORLAR, PUSUYA DÜŞÜRÜYORLAR"

        Mehmet Kaya, "En son 4-5 ay önce görüştüm oğlumla, ondan sonra bir daha görüşmedik. Arada sırada telefonla görüşüyorduk. Oğlum bir iş yerinde motokuryelik yapıyordu. Motorla kaza geçirdikten sonra bıraktırdık. En son bir telefon şirketinde çalışıyordu iki arkadaş. Dün duyduklarımıza göre iki kız Eren ve diğer arkadaşını çağırıyorlar, pusuya düşürüyorlar diğer hasımları da vuruyor. Çocukları, buluşmaya kızlar çağırıyor, ondan sonra kızlar kaçıyor. Sonra çocuklara ateş edip öldürüyorlar. Şüpheliler motosikletle gelmişler. Devletimizin bunun önüne geçmesini istiyoruz, bugün benim çocuğum yarın başkasının çocuğu. Çok rahat bir şekilde silahlar bulup, motosiklet çalıp, kask takıp gidip şehrin ortasında gencecik çocukları öldürüyorlar. Suçluların da bir an önce yakalanıp cezalarını en ağır şekilde çekmelerini istiyoruz" dedi.

        *Haberin görseli İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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