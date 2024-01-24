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        Ağrı'da yolcu otobüsü, kamyonete çarptı: 11 yaralı

        AĞRI'nın Hamur ilçesinde yolcu otobüsünün kamyonete çarptığı kazada, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:20
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        Ağrı'da yolcu otobüsü, kamyonete çarptı: 11 yaralı
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        AĞRI'nın Hamur ilçesinde yolcu otobüsünün kamyonete çarptığı kazada, 11 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Patnos-Hamur kara yolunun 40'ıncı kilometresinde Suvar kavşağında meydana geldi. Van'dan gelen Ş.A. yönetimindeki 34 GLA 664 plakalı Vangölü firmasına ait yolcu otobüsü, kavşakta şerit değiştiren M.Ç. idaresindeki 27 ANB 092 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan otobüs ve kamyonet, refüjdeki direklere çarparak durdu. Kazada, kamyonet sürücüsü M.Ç. ile yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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