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        Ağrı'da 2 ayrı trafik kazası; 15 yaralı

        AĞRI'nın Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 23:01 Güncelleme: 05.10.2024 - 23:05
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        Ağrı'da 2 ayrı trafik kazası; 15 yaralı
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        AĞRI'nın Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

        Ağrı’daki ilk kaza saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kent merkezinden Hamur ilçesine gitmekte olan Mahmut T. (28) yönetimindeki 25 NB 296 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 54 ADG 067 plakalı hafif ticari araç, Yüzüncü Yıl Mahallesi Selahaddin Eyyubi Mesire alanı yakınlarında çarpıştı. Kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Yolun tek yönlü trafiğe kapatıldığı kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çekiciler tarafından araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

        2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI

        Eleşkirt ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen diğer kazada ise sürücüleri öğrenilemeyen 34 YS 3179 ve 06 DRC 143 plakalı 2 otomobil çarpıştı. Bir otomobilin ters döndüğü kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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