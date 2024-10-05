Ağrı'da 2 ayrı trafik kazası; 15 yaralı

AĞRI'nın Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Ağrı’daki ilk kaza saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kent merkezinden Hamur ilçesine gitmekte olan Mahmut T. (28) yönetimindeki 25 NB 296 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 54 ADG 067 plakalı hafif ticari araç, Yüzüncü Yıl Mahallesi Selahaddin Eyyubi Mesire alanı yakınlarında çarpıştı. Kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Yolun tek yönlü trafiğe kapatıldığı kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çekiciler tarafından araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.