Ağrı'da silahlı kavga: 5 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Vali Konağı Caddesi’nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşıyan minibüste karşılaşan husumetli aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen tarafların sopa ve silah kullandığı kavgada Himmet Yanar, Atina Yanar, Yavuz Yanar, Tanju Yanar, Medeni Tumsal çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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