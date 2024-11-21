Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da silahlı kavga: 5 yaralı

        AĞRI'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:29 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da silahlı kavga: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞRI’da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Vali Konağı Caddesi’nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşıyan minibüste karşılaşan husumetli aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen tarafların sopa ve silah kullandığı kavgada Himmet Yanar, Atina Yanar, Yavuz Yanar, Tanju Yanar, Medeni Tumsal çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        6 yıl önce gemi yanaşıyordu! Şimdi karada kaldı
        6 yıl önce gemi yanaşıyordu! Şimdi karada kaldı
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"

        Benzer Haberler

        Ağrı'da tırın su tankında 7 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da tırın su tankında 7 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da havacılık bölümü öğrencileri sanal gerçeklikle uçuşa hazırlanıyor
        Ağrı'da havacılık bölümü öğrencileri sanal gerçeklikle uçuşa hazırlanıyor
        Arama kurtarma ekipleri Ağrı'da kapsamlı tatbikatlarla olası afetlere hazır...
        Arama kurtarma ekipleri Ağrı'da kapsamlı tatbikatlarla olası afetlere hazır...
        Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Ağrı'da meslektaşlarınca yapılan kütüphaned...
        Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Ağrı'da meslektaşlarınca yapılan kütüphaned...
        Dağcılara 'akut dağ hastalığı' uyarısı
        Dağcılara 'akut dağ hastalığı' uyarısı
        Ağrı'da bir tırda 16 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandı
        Ağrı'da bir tırda 16 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandı