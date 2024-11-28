Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da 'servis ihalesi' kavgası: 6 yaralı

        AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde minibüs servisi ihalesi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:19 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da 'servis ihalesi' kavgası: 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde minibüs servisi ihalesi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Polis havaya ateş açarak durdurabildi.

        Olay, Doğubayazıt ilçesi Rıfkı Başkaya Caddesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. Doğubayazıt Belediyesi tarafından açılan minibüs ihalesini kaybeden grup, ihaleyi kazanan gruba durağın anahtarını teslim etmek istemeyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Taraflardan bazıları sığınmak izin iş yerlerine girdi. Ancak kavga buralarda da devam etti. Kavgada 6 kişi aldığı darbeler sonucu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 12 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Yeni bir olay yaşanmaması için polis ekipleri, minibüsçülerin ana durağında önlem aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        "Eşitlik sağlanmalı"
        "Eşitlik sağlanmalı"
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Ağrı'da 'servisi ihalesi' kavgası: 6 yaralı
        Ağrı'da 'servisi ihalesi' kavgası: 6 yaralı
        Ağrı'da öne çekilen zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle lastikçilerde...
        Ağrı'da öne çekilen zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle lastikçilerde...
        Ağrı'da bir tırın dorsesinde 6 kilo 800 gram kaçak safran ele geçirildi
        Ağrı'da bir tırın dorsesinde 6 kilo 800 gram kaçak safran ele geçirildi
        Mersinli öğretmen çift boyatıp güzelleştirdikleri köy okulunda öğrencileri...
        Mersinli öğretmen çift boyatıp güzelleştirdikleri köy okulunda öğrencileri...
        Ağrı'da kızıyla aynı okulda öğretmenlik yapan baba, vedaya hazırlanıyor
        Ağrı'da kızıyla aynı okulda öğretmenlik yapan baba, vedaya hazırlanıyor
        Köyün tek öğretmeni çocukları geleceğe hazırlıyor
        Köyün tek öğretmeni çocukları geleceğe hazırlıyor