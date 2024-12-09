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        Ağrı'da sobadan zehirlenen karı- kocayı ölüm ayırdı

        AĞRI'da sobadan sızan gazdan zehirlenen Fatma Özbek yaşamını yitirdi, durumu ağır olan eşi Çetin Özbek (56) hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 19:32 Güncelleme: 09.12.2024 - 19:32
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        Ağrı'da sobadan zehirlenen karı- kocayı ölüm ayırdı
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        AĞRI’da sobadan sızan gazdan zehirlenen Fatma Özbek yaşamını yitirdi, durumu ağır olan eşi Çetin Özbek (56) hastaneye kaldırıldı.

        Olay, Ağrı merkeze bağlı Yurtpınar Mahallesi’nde Özbek ailesinin evinde meydana geldi. Çetin ile eşi Fatma Özbek’ten bugün sabah saatlerinde haber alamayan yakınları, eve girdi. Baygın halde bulunan karı- koca, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftten Fatma Özbek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Çetin Özbek ise Erzurum Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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