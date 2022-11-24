Ağrı'da öğretmenler paintball etkinliğinde stres attı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen paintball turnuvasında öğretmenler eğlenceli vakit geçirdi.
Kaymakamlık koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Murat Nehri kenarında ağaçlık alanda paintball turnuvası gerçekleştirildi. 12 takım halinde turnuvaya katılan 80 öğretmen, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.
Öğretmenlerin stres atıp eğelendiği turnuvada dereceye giren 2 takıma madalyaları verildi.
Turnuvayı Kaymakam Enis Aslantatar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Belediye Başkanı Bülent Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan ve vatandaşlar izledi.