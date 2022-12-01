Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolu ulaşıma açıldı

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AĞRI (AA) - Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolunun 70 kilometrelik kesimi tamamlanarak hizmete sunuldu.

140 metrelik Murat-1 Köprüsü, 150 metrelik Murat-2 Köprüsü ve 335 metrelik Tutak Viyadüğü ile 22 kavşak, 109 menfez inşa edilen Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolunun açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı.

Törende konuşan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu rehber edinerek yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları ülkenin 81 ilinde atmaya devam ettiklerini söyledi.

"Dünya ekonomik krizlerle boğuşurken bizler Türkiye'nin dört köşesinde hizmet ve eser fırtınası estiriyoruz." diyen Karaismailoğlu, çalışma arkadaşlarıyla ülkenin geleceğinin yatırımlarını bir bir inşa ettiklerini bildirdi.

Açılışı yapılan yolun önemini anlatan Karaismailoğlu, "Son yirmi yıldır yaptığımız yatırımlar sayesinde, akaryakıttan, zamandan kaza maliyetlerine kadar her yıl ülkece yaklaşık 55 milyar lira tasarruf sağlıyoruz. 29 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ağımızın yanında 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol inşaatımız da devam ediyor. Bugün de huzurlarınızda serhat şehrimiz Ağrı'dan Patnos'a uzanan 70 kilometrelik kuzey-güney aksındaki bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayacak Ağrı Hamur Tutak-Patnos Yolu'nu açmanın heyecanı, mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Yolun başta tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm olmak üzere Ağrı'nın sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'm, güzel vatanımızın kalkınmasına, vatandaşlarımıza iş olacak, aş olacak, ekonomik canlılığa katkı verecek yollar, köprüler, limanlar, tüneller inşa ederek destek veriyoruz. Bu düşüncelerle ülkemizin geleceğine ışık tutan her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için çalışma arkadaşlarım adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ağrı Hamur Tutak-Patnos yolunun tamamlanmasına katkı sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma da gönülden teşekkür ediyorum. Projemizin başta Ağrı olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Törene, Vali Osman Varol, Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, kamu kurum müdürleri, vatandaşlar, Karayolları ekipleri de katıldı.

Konuşmaların ardından, kurdele kesilerek kara yolunun açılışı gerçekleştirdi. Açılış sonrası, Tutak halk oyunları ekibinin gösterisi izlendi.

Bakan Karaismailoğlu, kullandığı bir otomobille yolda test sürüşü yaparak "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Beraberindekilerle Tutak Belediye Başkanı Duru'yu ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra taziye evini ve ilçe esnaflarını ziyaret etti.

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