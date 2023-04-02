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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da Murat Kanyonu, ilkbaharda karla kaplandı

AA

Ağrı'da Murat Kanyonu, ilkbaharda karla kaplandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, ilkbaharda etkili olan karla beyaza büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli akarsu kaynaklarından Murat Nehri'nin içinden geçtiği için adını buradan alan kanyon, yılın her dönemi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kanyon, köprüleri, şelaleleri ve sarp kayalıkların üzerindeki yerleşim yerleriyle dikkati çekiyor.

Yer yer 150 metre genişlik 40 metre de yüksekliğe sahip olan ve kış aylarında buz tırmanışlarının yapıldığı kanyon, fotoğraf ile doğa tutkunlarının uğrak yeri haline geliyor.

Kilometrelerce uzunluğa sahip yapısıyla yılın her dönemi ilgi gören kanyon, ilkbaharda bölgede etkili olan karla kaplandı.

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen kanyon ve çevresi, Anadolu Ajansı ekibince drone ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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