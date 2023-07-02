Ağrı'daki bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesindeki bıçaklı kavgada 24 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesi olayına karıştıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası bıçakla ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 24 yaşındaki Ufuk A'nın (24) katil zanlılarının yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma yaptı.

Ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen firari Ç.Y, Ö.Y. ve K.E'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Patnos Adliyesi'nde çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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