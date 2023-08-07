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        Toprak Mahsulleri Ofisince Patnos'ta geçici alım merkezi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:05
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        Toprak Mahsulleri Ofisince Patnos'ta geçici alım merkezi açıldı
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        AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisince, geçici süreliğine açılan şubede arpa ve buğday alımına başlandı.

        İlçede faaliyete geçerek arpa ve buğday alımına başlayan geçici alım merkezinin açılışı için program düzenlendi.

        Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi, burada yaptığı konuşmada, kendilerine yardımcı olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'a çiftçiler adına teşekkür etti.

        Alım merkezinin açılmasının sevindirici olduğunu ancak ilçeye kalıcı bir şube istediklerini belirten Hakverdi, "Çiftçinin aracı vasıtasıyla mahsulünü düşük fiyatlarla satması, hem üretimin durmasına hem de üreticinin emeğinin karşılığını alamamasına sebep oluyordu. Patnos'ta günlük 150 ton olan arpa ve buğday kotamız 200 tona çıkarılmıştır." dedi.

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