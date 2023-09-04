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        Ağrı'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Eleşkirt ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 19:33 Güncelleme: 04.09.2023 - 19:33
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        Ağrı'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Yanıkdere köyü Aysen Deresi yakınlarında bulunan otluk alanda çıkan yangın, çevredeki ağaçlık bölgeye de sıçradı.

        Yangını fark eden köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        ​​​​​​​Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

        Öte yandan yanan alan dron ile görüntülendi.

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