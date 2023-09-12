Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da eşini ve kayınbiraderini silahla öldüren şüpheli yakalandı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde silahla eşini ve kayınbiraderini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderinin eşini yaralayan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 13:13 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da eşini ve kayınbiraderini silahla öldüren şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlçede dün kayınpederinin evine gidip aile bireyleriyle çıkan tartışma sonrası silahla karısı B.T. ile kayınbiraderi F.T'yi öldürüp, kayınvalidesi H.T. ile kayınbiraderinin eşi N.T'yi yaralayan M.T'nin yakalanması için kent genelinde jandarma ve polis ekiplerince çalışma yapıldı.

        Firari cinayet şüphelisi M.T. jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

        Yaralı N.T. ile H.T'nin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Orman deposunda hortum çıktı!
        Orman deposunda hortum çıktı!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"

        Benzer Haberler

        Eşi ve kayınbiraderini öldüren güvenlik korucusu aranıyor
        Eşi ve kayınbiraderini öldüren güvenlik korucusu aranıyor
        Ağrı'da bir kişi silahla eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Ağrı'da bir kişi silahla eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Güvenlik korucusu, evi terk eden eşi ile kayınbiraderini öldürdü
        Güvenlik korucusu, evi terk eden eşi ile kayınbiraderini öldürdü
        Ağrı'ya 193 hekim ataması yapıldı
        Ağrı'ya 193 hekim ataması yapıldı
        Ağrı Dağı'nın zirvesini kaplayan takke buzulu küresel ısınmanın etkisiyle k...
        Ağrı Dağı'nın zirvesini kaplayan takke buzulu küresel ısınmanın etkisiyle k...
        Ağrı'da trafik kazasında 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı
        Ağrı'da trafik kazasında 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı