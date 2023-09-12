Ağrı'da eşini ve kayınbiraderini silahla öldüren şüpheli yakalandı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde silahla eşini ve kayınbiraderini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderinin eşini yaralayan şüpheli yakalandı.
İlçede dün kayınpederinin evine gidip aile bireyleriyle çıkan tartışma sonrası silahla karısı B.T. ile kayınbiraderi F.T'yi öldürüp, kayınvalidesi H.T. ile kayınbiraderinin eşi N.T'yi yaralayan M.T'nin yakalanması için kent genelinde jandarma ve polis ekiplerince çalışma yapıldı.
Firari cinayet şüphelisi M.T. jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.
Yaralı N.T. ile H.T'nin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.