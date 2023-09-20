Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da 65 yaşındaki kadın, oğlunun kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 65 yaşındaki Herdem Y, oğlunun kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 19:07 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da 65 yaşındaki kadın, oğlunun kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 65 yaşındaki Herdem Y, oğlunun kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Tazekent köyünde yaşayan Erdal Y. (30), 77 EU 966 plakalı otomobiliyle evinin avlusundan geri geri çıkarken yanlışlıkla annesi Herdem Y’ye (65) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Diyadin Devlet Hastanesine kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Yıldızı parlayacak 5 sektör
        Yıldızı parlayacak 5 sektör
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!

        Benzer Haberler

        Ağrı'da 6 bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Ağrı'da 6 bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Ağrı'da 5 bin kişilik yemek kapasiteli Türk Kızılay Şubesi'nin açılışı yapı...
        Ağrı'da 5 bin kişilik yemek kapasiteli Türk Kızılay Şubesi'nin açılışı yapı...
        Ağrı'da serinlemek için dereye giren genç boğuldu
        Ağrı'da serinlemek için dereye giren genç boğuldu
        Kaybedeni olmayan futbol turnuvasının şampiyonu, Diyarbakırlı depremzede ço...
        Kaybedeni olmayan futbol turnuvasının şampiyonu, Diyarbakırlı depremzede ço...
        Muhammed, serinlemek için girdiği derede boğuldu
        Muhammed, serinlemek için girdiği derede boğuldu
        Düğün konvoyundaki otomobil takla attı: 1'i ağır 5 yaralı
        Düğün konvoyundaki otomobil takla attı: 1'i ağır 5 yaralı