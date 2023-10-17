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        Ağrı'da aile içi kavgada baba silahla kızını vurarak öldürdü, bir oğlunu yaraladı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde aile içi kavgada baba, araya giren kızını silahla vurarak öldürdü, bir oğlunu yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:51
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        Ağrı'da aile içi kavgada baba silahla kızını vurarak öldürdü, bir oğlunu yaraladı
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        Ağrı'nın Patnos ilçesinde aile içi kavgada baba, araya giren kızını silahla vurarak öldürdü, bir oğlunu yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Aktepe köyünde yaşayan C.T. ile oğulları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Baba C.T. oğlu E.T'yi silahla vurarak yaraladı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren kızı D.T'ye (20) de kurşun isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.T. hayatını kaybetti, ağır yaralanan E.T. Van'a sevk edildi.

        C.T. ile oğulları L.T. ve A.T. gözaltına alındı.

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