7. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu sona erdi Ağrı'da dün başlayan 7. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, yerli ve yabancı akademisyenlerin bildirilerini sunmasının ardından değerlendirme toplantısıyla sona erdi.

Ağrı'da dün başlayan 7. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, yerli ve yabancı akademisyenlerin bildirilerini sunmasının ardından değerlendirme toplantısıyla sona erdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğindeki sempozyum, AİÇÜ yerleşkesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

AİÇÜ Rektör Yardımcısı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Kaya, toplantıdaki konuşmasında, sempozyumun verimli geçtiğini söyledi.

Yaklaşık 80 bildirinin kabul edildiğini belirten Kaya, "Bu da bizim kendimizi her geçen gün daha fazla geliştirdiğimizi gösteriyor. Bu yıl bir farklılık olarak 250. yıl dönümünü kutlayan İstanbul Teknik Üniversitesi sempozyumda bize ortak oldu ve bu çok önemliydi. Hepinizin katkısıyla çok şükür kazasız bir şekilde sempozyumumuzun sonuna geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Andrew Üniversitesinden Dr. Randall Younker ise sempozyumun kalitesinin çok iyi olduğunu ve buradan memnuniyetle ayırdıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Oktay Belli de İbrahim Çeçen Üniversitesinin 2007 yılında kurulmasına rağmen yaptığı bilimsel çalışmaların takdire şayan olduğunu anlattı.