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        Yerli ve yabancı akademisyenler karla kaplı Ağrı Dağı'nın eteklerini gezdi

        Ağrı'da düzenlenen 7. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu'na katılan yerli ve yabancı akademisyenler, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın karla kaplı eteklerini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:57 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:57
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        Yerli ve yabancı akademisyenler karla kaplı Ağrı Dağı'nın eteklerini gezdi
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        Ağrı'da düzenlenen 7. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu'na katılan yerli ve yabancı akademisyenler, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın karla kaplı eteklerini gezdi.

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğinde 19-20 Ekim'de yapılan sempozyumun ardından katılımcılar için gezi düzenlendi.

        İl merkezinden otobüsle Doğubayazıt ilçesine gelen akademisyenler, buradan minibüslerle Ağrı Dağı'nın eteklerine gitti.

        Akademisyenler, bölgede son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen dağın 2 bin 800 rakımında vakit geçirip, Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.

        AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, AA muhabirine, sempozyuma 10 farklı ülkeden 100'e yakın bilim insanının katıldığını ve bildiriler sunulduğunu söyledi.

        Dağın 3 bin 200 rakımına kadar yol yapıldığını ve araçlarla bölgeye geldiklerini belirten Kaya, "Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 800 rakıma kadar çıkabildik. Ağrı Dağı'nın zirvesinden aşağılara doğru her yer karla kaplanmış." dedi.

        Ağrı Dağı'nın önemini vurgulayan Kaya, "2023 yılından itibaren yapmaya başladığımız bu sempozyumlarla jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerin yanı sıra Nuh Tufanı'ndan sonra Hz. Nuh'un Gemisi'nin oturduğu yer olarak inanılan, özellikle Kitabı Mukaddes'te 'Ararat dağlarına indi' ifadesi nedeniyle Ağrı Dağı bütün dünyada ilgi odağı olan dağlardan bir tanesidir. İnanç turizmi açısından son derece önemli bir destinasyon oluşturmaktadır." diye konuştu.

        Andrew Üniversitesinden Dr. Randall Younker ise Ağrı Dağı'nın bütün din ve geleneklerde önemli bir yer sahip olduğunu belirterek, "Bizde 'Mezopotamya geleneklerin ve medeniyetin beşiğidir' derler. Biz de buradayız ve bunu görmeye çalışıyoruz. Ağrı Dağı'nın manzarasını çok beğendik zaten onun bu güzelliği bütün çevremiz tarafından da takdir ediliyor." ifadelerini kullandı.

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