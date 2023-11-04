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        Ağrı'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Ağrı'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 20:20 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:48
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        Ağrı'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Ağrı’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Meydan Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, meşaleler ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

        İsrail aleyhine sloganlar atan grup, Ulu Cami'ye kadar yürüdü.

        Hür Dava Partisi Mersin Milletvekili Faruk Dinç, yaptığı konuşmada, katliam ve savaşın da bir ahlakının olduğunu belirterek, “Savaşlarda hastanelere, kadınlara ve çocuklara saldırı olmaz. Bunların (İsrail'in) yaptığı apaçık bir soykırımdır. Bir insanlık suçu işliyorlar. Maalesef bugün uluslararası hukuktan bahseden Birleşmiş Milletler ve sürekli bizlere hak ve hukuktan bahseden Fransa, İngiltere ve Amerika da bu soykırım ve failin ortağıdır.” dedi.

        Konuşmanın ardından yürüyüş sona erdi.

        Öte yandan Kars Belediyesine ait tesislerde İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satılması yasaklandı.

        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız, Filistin'e yapılan zulme sessiz kalmıyoruz. Belediyemize ait iştirak ve tesislerimizde İsrail markalı ürünler satılmamaktadır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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