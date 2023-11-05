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        Ağrı'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Ağrı'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:52 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:52
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        Ağrı'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Ağrı’da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilmeyen 04 AAL 517 plakalı otomobil, Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı’nda, E.K idaresindeki 07 FHK 93 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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