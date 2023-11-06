Ağrı'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ramazan B. idaresindeki 73 DF 194 tır, Ağrı-Erzurum kara yolunun Güneykaya mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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