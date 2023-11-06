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        Ağrı'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Ağrı'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:36
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        Ağrı'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Ağrı'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ramazan B. idaresindeki 73 DF 194 tır, Ağrı-Erzurum kara yolunun Güneykaya mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Galeri
        Galeri

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