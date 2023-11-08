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        Ağrı'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'da alüminyum yüklü tırda 48 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:05
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        Ağrı'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ağrı'da alüminyum yüklü tırda 48 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında yol kontrol uygulama noktasında alüminyum yüklü bir tırı durdurdu.

        Ekipler, tırda yaptığı aramada 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli polislerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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