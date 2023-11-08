Ağrı'da otobüste 1 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol uygulama noktasında durdurdukları otobüste yaptıkları aramada, 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.