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        Ağrı'da adliye personeli 500 fidanı toprakla buluşturdu

        Ağrı'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında adliye personeli 500 fidanı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:56
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        Ağrı'da adliye personeli 500 fidanı toprakla buluşturdu
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        Ağrı'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında adliye personeli 500 fidanı toprakla buluşturdu.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Ahmed-i Hani Havalimanı yakınlarında bulunan "Ağrı Adalet Ormanı"nda fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Belediye Başkanı Metin Karadoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Denetim Serbestlik Müdürü Derya Aydın, Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murtaza Aydın, il protokolü, hakim, savcılar ve adliye personeli fidanları toprakla buluşturup sulamasını yaptı.

        Başsavcı Çalış, Vali Koç ve programa katılanlara teşekkür etti.

        Programın ardından Türk Kızılay tarafından katılımcılara çorba ve çay ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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