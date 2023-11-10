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        Kış kentinin "güneşi" elektrik enerjisine dönüşüyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Kış mevsimi uzun sürmesine rağmen ülkenin güneşlenme süresi en yüksek illeri arasında bulunan Ağrı'da, son yıllarda güneş enerjisi santrallerine (GES) önemli ölçüde yatırım yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:22 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:22
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        Kış kentinin "güneşi" elektrik enerjisine dönüşüyor
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Kış mevsimi uzun sürmesine rağmen ülkenin güneşlenme süresi en yüksek illeri arasında bulunan Ağrı'da, son yıllarda güneş enerjisi santrallerine (GES) önemli ölçüde yatırım yapıldı.

        Tarıma elverişli olmayan dağlık alanlarda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) sağladığı yüzde 65'lik destek ve KDV muafiyetiyle bugüne kadar il merkezi ile ilçelerde 8 ayrı noktada GES kuruldu.

        Toplam kapasiteleri 6 bin 232 kilovat olan bu santrallerde 21 bin 452 güneş paneli bulunuyor ve buralarda üretilen enerji, elektrik dağıtım şirketine satılıyor.

        İl merkezine yakın Murat köyünün kuzeyinde kurulan santraller, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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