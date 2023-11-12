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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye-İran güvenlik duvarını inceledi:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geri gönderme merkezlerinde bugün itibarıyla 26 bin kaçak göçmenin bulunduğunu belirterek, "Deport öncesi yapılan mülakatlarda çok az bir kısmı olan yüzde 5'lik kısmının son dönemde yakalananlar olduğunu görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:47 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:47
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye-İran güvenlik duvarını inceledi:
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geri gönderme merkezlerinde bugün itibarıyla 26 bin kaçak göçmenin bulunduğunu belirterek, "Deport öncesi yapılan mülakatlarda çok az bir kısmı olan yüzde 5'lik kısmının son dönemde yakalananlar olduğunu görüyoruz." dedi.

        Ağrı'da bulunan Türkiye-İran güvenlik duvarını helikopterle inceleyen Bakan Yerlikaya, Gökay Sınır Tabur Komutanlığını ziyaret edip, sınır güvenliğiyle ilgili bilgi aldı.

        Bakan Yerlikaya, burada gazetecilere, Türkiye'nin 4'üncü sınır kapısı olan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunduğunu söyledi.

        Sınır kapısı hakkında ilgili birimlerden sunumlar alındığını ifade eden Yerlikaya, "Kapımızın güvenliği ve daha başarılı hizmetler vermesiyle ilgili zaten Ticaret Bakanlığımızın oradaki kapının fiziki koşullarını TOBB ile yaptığı, yapacağı ve yakında açılacak olan birinci kısımla ilgili değerlendirme ve incelemeler yaptık." diye konuştu.

        Yerlikaya, helikopterle hudut duvarları ve entegre sınır sistemini incelediğini belirterek, "Bu görmüş olduğunuz tepenin hemen yanındaki optik kulelerimizin ne anlama geldiğini bugüne kadar hep kamuoyuyla paylaştık. Doğu ve batı hudutlarımızda 341 optik kulemiz var. Hudut duvarlarımızın düzensiz ve kaçak göçmenleri nasıl engellediğini sadece duvar değil ama optik kulelerimizin gündüz ve gece radarları, termaller ile sismik sistemlerimizin ne anlama geldiğini büyük bir gururla Mehmetçiğimizden gördük. 'Allah hiçbirinin ayağına taş değdirmesin' diye yürekten dua ediyoruz." dedi.

        - "Geri gönderme merkezlerimizde bugün itibarıyla 26 bin kaçak göçmen var"

        Hudut duvarlarının ve sistemlerin sınırdan izinsiz geçişi engellediğini vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

        "Göreve geldiğimiz ilk günden beri ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle düzensiz göçle mücadeledeki kararlılığımız devam ediyor. Bu hudut duvarlarımız sadece duvar değil entegre sistemlerimizin düzensiz göçmenlerin bizim tarafa geçişlerini engellediğini ve bize büyük bir güç verdiğini, büyük bir iftiharla söylemek istiyorum. Sadece Gökay Hudut Taburumuzun yılbaşından bu yana İran tarafından geçişi engellediği sayı 18 bin 500. Gece gündüz demeden bu görüntüleme sistemimiz 1 ay geriye dönük tüm kayıtlarıyla beraber arşivleniyor. Kaç düzensiz göçmenin bizim duvarımıza yaklaşmadan geri gönderildiğine burada büyük bir gururla şahit olduk. Göç İdaresi Başkanlığımızın yönetiminde olan geri gönderme merkezlerimizde bugün itibarıyla 26 bin kaçak göçmen var. Biliyorsunuz biz büyük bir kararlılıkla şehirlerimizde düzensiz göçmenleri yakalayıp, bunları geri gönderme merkezlerine ve oradan da yapılan işlemlerin akabinde kendi ülkelerine sınır dışı ediyoruz."

        Bakan Yerlikaya, "Bu duvarın etkin ve verimli çalıştığını buradan da görmek ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Geri gönderme merkezindeki, yakalamış olduğumuz 26 bin göçmenin, deport öncesi yapılan mülakatlarda çok az bir kısmı olan yüzde 5'lik kısmının son dönemde yakalananlar olduğunu görüyoruz. Diğerlerinin vizesi bitmiş, ikamet izni bitmiş ve çok daha önceden girdiği anlaşılan kaçak göçmenler olduğunu söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Hudut birliklerimiz, kaçak göçmenlere göz açtırmıyor"

        Sınırdaki askerlerin de azim ve kararlılıkla her daim görev yaptığına işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Mehmetçiğimizin gece gündüz demeden, üstün teknolojiyi kullanarak, yüreğinde vatan sevgisiyle hiçbir zaman ama hiçbir zaman gözünü kırpmadan devamlı tüm hava koşullarında büyük kararlılıkla hudutlarımızı beklediğini ve kaçak göçmenlere göz açtırmadığını aziz milletimize, büyük bir sevinçle belirtmek istiyorum. Hudutları Savunma Bakanlığımızın emrindeki hudut birliklerimiz bekliyor. Ama bu duvarların, optik kulelerin ve devriye yollarımızın yapımı onların istediği diğer tüm ihtiyaçlarla ilgili lojistiği de Bakanlık adına Göç İdaresi Başkanlığı olarak biz yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu güzel hizmetlerini yerinde görüp takdir etmek ve ihtiyaçlarıyla ve bu ihtiyaçları ne kadar vakitte yapacağımızla ilgili değerlendirmeleri yapmak üzere onların yanına geldik. Ben her biriyle iftihar ediyorum. Valimizin koordinasyonunda Ağrı'mızda emniyetimiz, jandarmamız, hudut birliklerimiz, adliyemiz, devletin tüm kurum ve kuruluşlarının büyük bir uyum ve gayret içerisinde olduğunu gördüm. Bunu da vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Kendilerini takdir ediyor, İçişleri Bakanlığı ve hükümet olarak her zaman bu hizmetimizin daha yukarı ve ileriye gitmesi için de gayret göstereceğimizin de bilinmesini istiyorum."

        Ziyarette Bakan Yerlikaya'ya Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci ile AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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