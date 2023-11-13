Ağrı'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla ateş açılması sonucu O.B. hayatını kaybetti, A.B yaralandı.

Olaya karıştığı iddia edilen Ö.K. ile B.K. gözaltına alındı.

Yaralı A.B'nin, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

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