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        Sporla hayatı değişen engelli milli sporcu, hedefine dünya şampiyonluğunu koydu

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrılı bedensel engelli milli sporcu Muhammed Ali Bulgay, İspanya'da düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nı 3. sırada tamamlamasının ardından hedef yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:11
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        Sporla hayatı değişen engelli milli sporcu, hedefine dünya şampiyonluğunu koydu
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrılı bedensel engelli milli sporcu Muhammed Ali Bulgay, İspanya'da düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nı 3. sırada tamamlamasının ardından hedef yükseltti.

        Kentte dünyaya gelen ve genç yaşlarda çalışmak için gittiği Aydın'da sol ayağına ağaç devrilmesi sonucu yürüme zorluğu çeken 41 yaşındaki Bulgay'ın hayatı, sporla tanıştıktan sonra değişti.

        Yıllar önce vücut geliştirme sporu sayesinde hayata tutunan ve bedensel engelli kategorisinde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Bulgay, bir süre ara verdiği spora bu sene yeniden başladı.

        Elde ettiği başarılarla kendisi gibi olan arkadaşlarına örnek olan ve sporu yaşam biçimi hale getiren Bulgay, 31 Ekim-5 Kasım tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirilen Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda, tekerlekli sandalye vücut geliştirme kategorisinde yarışarak üçüncü olma başarısı gösterdi.

        Milli sporcu Bulgay, antrenörü Çetin Demir'in koordinesinde gelecek yıl eylül ayında yapılacak Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda bu kez altın madalya kazanabilmek için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

        Bulgay, AA muhabirine, sporla hayatının değiştiğini ve sonrasında milli sporcu olduğunu söyledi.

        "2017-2018 yılında bedensel engelli dalında Avrupa şampiyonu oldum." diyen Bulgay, daha sonra spora ara vermek zorunda kaldığını ancak bu sene hazırlık sürecine girdiğini belirtti.

        Hep emeklerinin karşılığını aldığını dile getiren Bulgay, "Bu sene Türkiye birinciliğinin ardından özel bir yarışmada da madalya aldım. İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da üçüncü oldum. Aslında birinci de olabilirdim çünkü kendimde o potansiyeli görüyorum. Kendime inanıyorum. Çetin hoca da sürekli birinci olabileceğimi söylüyordu." diye konuştu.

        Sporla tanıştıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini dile getiren Bulgay, kendisi gibi birçok kişiye de örnek olduğu için mutluluk olduğunu anlattı.

        - "Spor beni ayakta tutup, mutlu ve motive ediyor"

        Desteklerinden dolayı Ağrı Valisi Mustafa Koç ve Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ile emeği geçenlere teşekkür eden Bulgay, şunları kaydetti:

        "Üçüncü oldum ama bu kötü bir derece değil. Allah nasip ederse 2024 yılı eylül ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda bunun rövanşını alacağım. Birincilik için tekrardan sıkı bir şekilde çalışmaya başladım. Allah nasip ederse bu kez birinci olacağım. Bu derece benim için bir gurur meselesi. Ülkeme 2 defa Avrupa birinciliği getirdim. Spor benim için hayat demek. Spor beni ayakta tutup, mutlu ve motive ediyor."

        Antrenör Demir ise Bulgay gibi yaklaşık 5 bedensel engelliyi spora kazandırdıklarını ve bunların katıldıkları müsabakalarda önemli dereceler elde ettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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