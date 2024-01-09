Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipler, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlüyü yakaladı.

Yakalanan 4 kişi, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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