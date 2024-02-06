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        Depremlerde hayatını kaybedenler Ağrı'daki mezarları başında anıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi"​​​​​​​ olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler, Ağrı'daki mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:50 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:50
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        Depremlerde hayatını kaybedenler Ağrı'daki mezarları başında anıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi"​​​​​​​ olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler, Ağrı'daki mezarları başında anıldı.

        Patnos'taki bazı vatandaşlar, depremlerde Adıyaman'da hayatını kaybeden ve ilçedeki şehir mezarlığında defnedilen Mehmet Cevat Akdoğan, Halil Musa Akdoğan ve Yavuz Akdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua etti.

        Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri de kentte misafir edilen depremzede aileleri ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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