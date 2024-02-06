Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri de kentte misafir edilen depremzede aileleri ziyaret etti.

Patnos'taki bazı vatandaşlar, depremlerde Adıyaman'da hayatını kaybeden ve ilçedeki şehir mezarlığında defnedilen Mehmet Cevat Akdoğan, Halil Musa Akdoğan ve Yavuz Akdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi"​​​​​​​ olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler, Ağrı'daki mezarları başında anıldı.

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