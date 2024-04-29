Ağrı'da "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları" başladı

Ağrı'da, "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları"nın Erkekler Futbol Bölge Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün geleneksel spor turnuvaları bu yıl 13 farklı branşta "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları" adı altında düzenleniyor.

Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda düzenlenen "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları"nın Erkekler Futbol Bölge Şampiyonası'na 8 şehirden 180 sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.