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        Ağrı'da "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları" başladı

        Ağrı'da, "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları"nın Erkekler Futbol Bölge Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:16 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:16
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        Ağrı'da "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları" başladı
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        Ağrı'da, "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları"nın Erkekler Futbol Bölge Şampiyonası başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün geleneksel spor turnuvaları bu yıl 13 farklı branşta "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları" adı altında düzenleniyor.

        Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda düzenlenen "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları"nın Erkekler Futbol Bölge Şampiyonası'na 8 şehirden 180 sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda birinci olan takımlar, Tekirdağ’da yapılacak Türkiye finallerine katılım hakkı elde edecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, gençlerin sporu sevmesi ve spora teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, takımlara başarı diledi.

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