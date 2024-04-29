Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 20 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorsesinde 20 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde bir tır dorsesinde arama yaptı.

Çalışmada 20 litre sıvı uyuşturucu ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.