Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 20 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorsesinde 20 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:06 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 20 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorsesinde 20 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde bir tır dorsesinde arama yaptı.

        Çalışmada 20 litre sıvı uyuşturucu ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        İspanya Başbakanı Sanchez kararını açıkladı
        İspanya Başbakanı Sanchez kararını açıkladı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni

        Benzer Haberler

        Ağrı'da "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları" başladı
        Ağrı'da "Kredi ve Yurtlar Spor Oyunları" başladı
        Trabzonspor, Patnoslu Nurullah'ın "bordo-mavi" tutkusuna kayıtsız kalmadı
        Trabzonspor, Patnoslu Nurullah'ın "bordo-mavi" tutkusuna kayıtsız kalmadı
        Ağrı'da, Tük Kızılay "Çocuk Festivali" etkinliği düzenledi
        Ağrı'da, Tük Kızılay "Çocuk Festivali" etkinliği düzenledi
        Koyunlar, kuzularıyla buluştu
        Koyunlar, kuzularıyla buluştu
        Ağrı'da ekipler dozerin boyunu aşan kar kütleleriyle mücadele ediyor
        Ağrı'da ekipler dozerin boyunu aşan kar kütleleriyle mücadele ediyor
        Ağrı'da tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Ağrı'da tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti