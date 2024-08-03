Ağrı'da yıldırım isabet eden evde çıkan yangına müdahale eden 3 kişi yaralandı
Ağrı'da yıldırım düşmesi sonucu köy evinde çıkan yangını söndürmeye çalışan 3 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.
Ağrı'da yıldırım düşmesi sonucu köy evinde çıkan yangını söndürmeye çalışan 3 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.
Yukarı Ağadeve köyünde ikamet eden Cengiz Dursun'un evinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Yangına müdahale eden vatandaşlardan 3'ü yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.
Yaralanan 4 kişi ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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