Ağrı'da minibüsün çarptığı 3 kişi yaralandı, 55 koyun telef oldu

İlçeye bağlı Yeşildurak köyünde Aydın Başboğa'ya ait küçükbaş hayvan sürüsüne, Ağrı-İran kara yolunda plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs çarptı.

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