Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da minibüsün çarptığı 3 kişi yaralandı, 55 koyun telef oldu

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 55 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 23:58 Güncelleme: 04.08.2024 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da minibüsün çarptığı 3 kişi yaralandı, 55 koyun telef oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 55 koyun telef oldu.

        İlçeye bağlı Yeşildurak köyünde Aydın Başboğa'ya ait küçükbaş hayvan sürüsüne, Ağrı-İran kara yolunda plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 3 kişi yaralandı, sürüdeki 55 koyun telef oldu. Yaralılar Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak"
        "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak"
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        İngiltere'de gerilim tırmanıyor!
        İngiltere'de gerilim tırmanıyor!
        Kuzey Tunçelli rekorla Olimpiyat 5.'si!
        Kuzey Tunçelli rekorla Olimpiyat 5.'si!
        Yüzerek balık teknesine gelen ayı kameraya yakalandı
        Yüzerek balık teknesine gelen ayı kameraya yakalandı
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        30 yıl sonra harekete geçti! "Ölmeyi reddediyor"
        30 yıl sonra harekete geçti! "Ölmeyi reddediyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        Babaya veda
        Babaya veda
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"

        Benzer Haberler

        Ağrı'da yıldırım isabet eden evde çıkan yangına müdahale eden 3 kişi yarala...
        Ağrı'da yıldırım isabet eden evde çıkan yangına müdahale eden 3 kişi yarala...
        Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi
        Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi
        Ağrı'da vatandaşlar İsmail Heniyye için yürüdü
        Ağrı'da vatandaşlar İsmail Heniyye için yürüdü
        Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında hasat heyecanı yaşanıyo...
        Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında hasat heyecanı yaşanıyo...
        Ağrı'da gümrük kaçağı 4 bin 190 litre akaryakıt ile çeşitli ürünler yakalan...
        Ağrı'da gümrük kaçağı 4 bin 190 litre akaryakıt ile çeşitli ürünler yakalan...
        Kadına şiddete dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandılar
        Kadına şiddete dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandılar