Ağrı'da minibüsün çarptığı 3 kişi yaralandı, 55 koyun telef oldu
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 55 koyun telef oldu.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 55 koyun telef oldu.
İlçeye bağlı Yeşildurak köyünde Aydın Başboğa'ya ait küçükbaş hayvan sürüsüne, Ağrı-İran kara yolunda plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 3 kişi yaralandı, sürüdeki 55 koyun telef oldu. Yaralılar Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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