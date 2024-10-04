Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da "Anne Akademisi Projesi"nin protokolü imzalandı

        Ağrı Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anne Akademisi Projesi"nin protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:42 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da "Anne Akademisi Projesi"nin protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anne Akademisi Projesi"nin protokolü imzalandı.

        Kentte kadınların bilgi ve becerilerini artırmak, toplumsal hayatta daha aktif ve güçlü olmasını sağlamak amacıyla başlatılan "Anne Akademisi Projesi"nin genişlemesi için kurumlar arası işbirliği yapıldı.

        Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza protokolünde konuşan Vali Mustafa Koç, devam eden projeden önemli verimler alındığını belirtti.

        Projenin genişletilmesi için kurumlarla işbirliği yapıldığını ifad eden Vali Koç, "İlimizde kadınlarımızın sosyal hayatta, ekonomik hayatta yer almaları daha da güçlenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için onların talep ettiği her konuda, okuma yazma kursundan Kur'an kursuna kadar ne talep ediyorlarsa, imkanlarımız ölçüsünde 'Anne Akademisi Projesi' adı altında bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

        Proje Koordinatörü Neslihan Gül Koç ise Kızılay ve diğer kurumlarla yaptıkları toplantılar sonucunda projenin bu hale geldiğini belirterek, bugüne kadar projenin başarıyla yürütüldüğünü, bundan sonra da daha ileriye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

        İmza törenine, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!

        Benzer Haberler

        'Soğuk algınlığı ilaçları çok masum değil'
        'Soğuk algınlığı ilaçları çok masum değil'
        Ağrı'da çiftçilere 300 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı
        Ağrı'da çiftçilere 300 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı
        Ağrı'da kargo aracında 5 bin 390 parça kaçak eşya ele geçirildi
        Ağrı'da kargo aracında 5 bin 390 parça kaçak eşya ele geçirildi
        Ağrı'nın tescilli balının kalitesi, üniversitenin üretim ve analizleriyle b...
        Ağrı'nın tescilli balının kalitesi, üniversitenin üretim ve analizleriyle b...
        Ağrı Ovası'nda yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin hasadı devam ediyor
        Ağrı Ovası'nda yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin hasadı devam ediyor
        Ağrı'ya gelen üniversite öğrencileri çikolata ve çiçeklerle karşılandı
        Ağrı'ya gelen üniversite öğrencileri çikolata ve çiçeklerle karşılandı