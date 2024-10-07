Ağrı'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Ağrı'da bir grup vatandaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını yürüyüş düzenleyerek protesto etti.
Ağrı’da bir grup vatandaş, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını yürüyüş düzenleyerek protesto etti.
Kudüs Platformu bünyesinde bir araya gelen vatandaşlar, Meydan Camisi’nden harekete geçerek Merkez Camisi’ne kadar yürüdü.
Meşale ve bayrak taşıyan katılımcılar, zaman zaman İsrail aleyhine slogan atarak Filistinlilere destek verdi.
Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.
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