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        Ağrı'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        Ağrı'da bir grup vatandaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını yürüyüş düzenleyerek protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 20:52 Güncelleme: 07.10.2024 - 20:56
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        Ağrı'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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        Ağrı’da bir grup vatandaş, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını yürüyüş düzenleyerek protesto etti.

        Kudüs Platformu bünyesinde bir araya gelen vatandaşlar, Meydan Camisi’nden harekete geçerek Merkez Camisi’ne kadar yürüdü.

        Meşale ve bayrak taşıyan katılımcılar, zaman zaman İsrail aleyhine slogan atarak Filistinlilere destek verdi.

        Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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