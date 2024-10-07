Ağrı'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Kudüs Platformu bünyesinde bir araya gelen vatandaşlar, Meydan Camisi’nden harekete geçerek Merkez Camisi’ne kadar yürüdü.

Ağrı’da bir grup vatandaş, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını yürüyüş düzenleyerek protesto etti.

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