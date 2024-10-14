Ağrı'da yolcu otobüsünün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilçede yapılan yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

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