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        Ağrı'da yolcu otobüsünün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirildi

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, yolcu otobüsünün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:42 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:45
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        Ağrı'da yolcu otobüsünün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirildi
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, yolcu otobüsünün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilçede yapılan yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

        Otobüsün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirdi.

        Deve kuşu yavruları İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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