Ağrı'da meme kanseri etkinliği yapıldı

Ağrı'da, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında aile destek merkezi kursiyerlerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Küpkıran Aile Destek Merkezi Koordinatörü Neslihan Taşdemir Yerlikaya, kursta eğitim alan kadınlara yönelik program düzenledi.

Bu kapsamda Merkez Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ne getirilen kadınlara sağlık çalışanlarınca meme kanseri ve erken teşhisle ilgili bilgi verildi.

Yerlikaya, kadınlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Kadınların erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu anlamaları adına mamografi çekildi ve çeşitli testler yapıldı. Aynı zamanda sağlıklı hayat merkezinde yer alan bütün imkanlardan faydalanabileceklerini bilmelerini istedik. Hem onlar hem biz bu etkinlikten memnun kaldık. Sağlık çalışanlarına ve kursiyerlerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.