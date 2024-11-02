Ağrı'da arama kurtarma eğitimi verilen AFAD gönüllüleri bir araya geldi

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama kurtarma eğitimi verilen gönüllüler etkinlikte buluştu.

Kentte zaman zaman okulları ziyaret ederek öğrencilere eğitimler veren AFAD ekipleri, arama kurtarma başta olmak üzere çeşitli eğitimler verdiği ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'deki depremlerde bölgede çalışmalara katılan gönüllülere yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor.

Bu çerçevede AFAD tarafından baraj yolu üzerindeki piknik alanında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yaklaşık 100 gönüllüye çadır kurma eğitimi verildi.

Ağrı'da 5 bine yakın gönüllüleri olduğunu ve destek AFAD gönüllü sayısının ise 400 olduğunu belirten Erbay, şunları kaydetti:

Yarışmalarda dereceye giren gönüllülere ilk yardım çantası ve çeşitli hediyeler verilen etkinlikte katılımcılara Hayrat Vakfı ve AFAD tarafından yemek ile çeşitli ikramlar yapıldı.

"Gönüllülerimiz, afetlerde vatandaşlarımızın geçici barınması ve arama kurtarmalarda çok yararlı işler yaptı. Ağrı'dan da deprem bölgesine birkaç araba gönüllümüz gitmiş. Orada yararlı çalışmalar yapmışsınız. Türkiye'nin her tarafında herhangi bir afet ve acil durum olduğu zaman tüm vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz yardıma gidiyor. Afet zamanlarında Türkiye'deki bu yardımlaşma dünyanın hiçbir yerinde yok. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız o acıya ortak oluyor. İyi ki varsınız."

AFAD gönüllülerinden Bahar Aslan ise 2017'den beri gönüllü olduğunu anlatarak, "AFAD'da eğitimlerimizi tamamladıktan sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk olarak Gaziantep Nurdağı'nda daha sonra Hatay'ın Defne ilçesinde son olarak da Adıyaman'da çalışmalara katıldım." dedi.