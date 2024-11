Köyün tek öğretmeni çocukları geleceğe hazırlıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Hamur ilçesindeki köyün tek öğretmeni olan Aleyna Paşahan, eğitici sanatsal dokunuşlarla ö​​​​​​​ğrencilerini en iyi şartlarda geleceğe hazırlamanın uğraşını veriyor.

İstanbullu olan ve Hamur ilçesine bağlı Hatunkomu İlkokulu'nda görev yapan 27 yaşındaki sınıf öğretmeni Paşahan, tek başına görev yaptığı köydeki 6 öğrencisini geleceğe hazırlıyor.

- "Öğretmenlik bence sevgidir"

Öğretmen Aleyna Paşahan, AA muhabirine, kentte görev yaptığı 4. yılında okulda çocuklara güzel bir ortam oluşturduğunu söyledi.

Öğrencilerini ve köyü çok sevdiğini belirten Paşahan, şöyle konuştu:

"Boş zamanlarımda bağlama ve bendir öğrenmeye çalışıyorum. Çocuklara da öğretiyorum ve beraber şarkılar söylüyoruz. Satranç köşemiz var. Satranç oynuyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Her sabah kitap okuyarak derse başlıyoruz. Öğretmenlik bence sevgidir. Sevmek gerekiyor. Sevmeden hiçbir şey olmuyor. Sevdikten sonra her şey çok kolaylaşıyor. 6 öğrencim var. İl kez birleştirilmiş sınıf aldım ve bu tecrübeyi ilk kez yaşadım. Bence her sınıf öğretmeninin bu tecrübeyi yaşaması gerekiyor."