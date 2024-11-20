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        Ağrı'da tırın su tankında 7 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran plakalı tırın su tankında 7 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 21:11 Güncelleme: 20.11.2024 - 21:11
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        Ağrı'da tırın su tankında 7 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran plakalı tırın su tankında 7 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonda Doğubayazıt ilçesinde İran plakalı bir tırda arama yapıldı.

        Tırın su tankına gizlenmiş 7 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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