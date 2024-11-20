Ağrı'da tırın su tankında 7 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonda Doğubayazıt ilçesinde İran plakalı bir tırda arama yapıldı.

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