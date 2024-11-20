Ağrı'da tırın su tankında 7 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran plakalı tırın su tankında 7 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran plakalı tırın su tankında 7 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonda Doğubayazıt ilçesinde İran plakalı bir tırda arama yapıldı.
Tırın su tankına gizlenmiş 7 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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