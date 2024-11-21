Ağrı'da 60 düzensiz göçmen ile 4 insan kaçakçısı yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 60 düzensiz göçmen yakalandı, 4 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt'ın Güllüce köyü yolunda öncü ile artçı şeklinde ilerleyen ve düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen 2 aracı durdurdu.