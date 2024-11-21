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        Ağrı'da 60 düzensiz göçmen ile 4 insan kaçakçısı yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 60 düzensiz göçmen yakalandı, 4 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:04 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:04
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        Ağrı'da 60 düzensiz göçmen ile 4 insan kaçakçısı yakalandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 60 düzensiz göçmen yakalandı, 4 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt'ın Güllüce köyü yolunda öncü ile artçı şeklinde ilerleyen ve düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen 2 aracı durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramalarda Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı, 4 insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

        Ekiplerce yapılan bir başka operasyonda ise Hasankeyf Mahallesi'nde metruk binada 29 Afganistanlı ve 1 Pakistanlı göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği, insan kaçakçılığı şüphelilerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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