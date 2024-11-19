Arama kurtarma ekipleri Ağrı'da kapsamlı tatbikatlarla olası afetlere hazırlanıyor

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde farklı kurumlardan arama kurtarma ekipleri, olası afetlere kapsamlı tatbikatlarla hazırlık yapıyor.

Valilik koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Ağrı'nın Fırat Mahallesi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD binasında tatbikatı koordine eden Vali Mustafa Koç ve beraberindekiler, daha sonra alana gelerek tatbikatı başarıyla tamamlayan ekipler ve gönüllüleri tebrik etti.

Afetlerin olmamasını temenni ettiklerini ancak olduğunda da buna en iyi şekilde hazırlık yapmak için tatbikat ve eğitimler düzenlediklerini ifade eden Koç, "Afete maruz bir bölgede yaşıyoruz. Geçmişte bunun çok acı örneklerini milletçe beraber yaşadık. Tatbikatımızı, yaşanması muhtemel bir deprem afetinde, deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında kurumlarımızca ve hemşehrilerimizce her an hazır olduğumuzu ya da hazır olmamız gerektiği bilinciyle bu afet tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Koç, 23 Afet Grubu (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında hem masa başı hem de saha tatbikatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini anlattı.

Gönüllülerin hem olası bir afet anında görev almaları hem de toplumsal bilinç oluşturmaları açısından önemli olduğunu dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Ekipler ve gönüllüler, hazırlıklarını görmeleri açısından güzel bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikat güzel ama ben tekraren ifade etmek istiyorum, 'Allah afet yaşatmasın' diyorum ama her an hazır olmalıyız. Hem milletçe hem de ilimizdeki hemşehrilerimizle beraber, afet olmadan önce gereken eğitimleri, bilgilendirmeyi ya da afete dayanıklı binalar ve kentler oluşturmayı bilmeliyiz. Ama buna rağmen de olursa bunların etkileri ve olumsuzluklarını en kısa sürede ortadan kaldıracak ekiplerimiz ve kurumlarımızla beraber hazır olmanın bilinciyle bu tarz tatbikatları gerçekleştiriyoruz."