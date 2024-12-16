Karla kaplı Ağrı Dağı'nda mercek bulutu oluştu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı'nın üst kısımlarını kaplayan şapka şeklinde mercek bulutu oluştu.

Sahip olduğu 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

Dağın üst kısımlarını ve zirvesini, halk arasında "şapka" diye bilinen mercek bulutu sardı.