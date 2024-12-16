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        Karla kaplı Ağrı Dağı'nda mercek bulutu oluştu

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı'nın üst kısımlarını kaplayan şapka şeklinde mercek bulutu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:51 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:51
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        Karla kaplı Ağrı Dağı'nda mercek bulutu oluştu
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı'nın üst kısımlarını kaplayan şapka şeklinde mercek bulutu oluştu.

        Sahip olduğu 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

        Dağın üst kısımlarını ve zirvesini, halk arasında "şapka" diye bilinen mercek bulutu sardı.

        Geniş bir alana yayılan büyük bulutlar, dağın karlı manzarasıyla bütünleşti.

        Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

        Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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