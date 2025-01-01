Termometrelerin eksi 15'i gösterdiği Ağrı'da Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı. İş yerleri ve araçların camlarının da buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini battaniye ve brandayla örttü.