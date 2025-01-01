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        Termometrelerin eksi 15'i gösterdiği Ağrı'da Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı

        Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 10:47 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:08
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        Termometrelerin eksi 15'i gösterdiği Ağrı'da Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı
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        Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı. İş yerleri ve araçların camlarının da buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini battaniye ve brandayla örttü.

        Sisle kaplanan şehir ve buz kütleleri akan Murat Nehri dronla görüntülendi.

        Vatandaşlardan Rıza Boğa, AA muhabirine, Ağrı'nın eski kışlarının daha soğuk olduğunu söyledi.

        Son yıllarda eski kışların yaşanmadığını ifade eden Boğa, "Normalde hava çok soğuk ama eskisi kadar kar ve kuru soğuk yok. Hava sıfırın altında 15 derece ama sanki eksi 4 gibi görünüyor. Doğu'nun en soğuk yeri Ağrı. Murat Nehri yeniden buz tutmaya başladı." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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