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        Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Şen gazetecilerle buluştu

        Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen ve Türk Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:16 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:16
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        Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Şen gazetecilerle buluştu
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        Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen ve Türk Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şen, 2024 yılında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini değerlendirdi.

        Davut Şen, "Yaklaşık 16 aydır bu görevi yürütüyorum. Bu süre zarfında ilçedeki bütün okulları ve öğretmenlerimizi ziyaret ettim. Bizler her zaman çocuklarımız ve eğitimcilerimizin yanındayız. Evlatlarımızın daha iyi ortamlarda daha kaliteli eğitim almaları için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu sene daha güzel işler yapacağız." dedi.

        Türk Kızılay Şube Başkanı Şahin ise ilçede hayırseverlerin desteğiyle büyük projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

        Yılın her dönemi yardım faaliyetlerine devam ettiklerini ifade eden Şahin, "İhtiyaç sahiplerine yönelik kar-kış demeden yardımlarımıza devam ediyoruz. Köyleri ziyaret edip vatandaşlarımıza ve çocuklara giyim yardımı yapıyoruz. İlçe merkezinde yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yemek desteği veriyoruz." diye konuştu.

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