Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Şen gazetecilerle buluştu

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen ve Türk Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şen, 2024 yılında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini değerlendirdi.

Davut Şen, "Yaklaşık 16 aydır bu görevi yürütüyorum. Bu süre zarfında ilçedeki bütün okulları ve öğretmenlerimizi ziyaret ettim. Bizler her zaman çocuklarımız ve eğitimcilerimizin yanındayız. Evlatlarımızın daha iyi ortamlarda daha kaliteli eğitim almaları için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu sene daha güzel işler yapacağız." dedi.