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        İstanbul'daki öğrencilerden Ağrılı köy çocuklarına yardım

        İstanbul'da bir özel okulun öğrencileri, Ağrı'daki köy okulunda eğitim gören çocuklara giysi yardımı gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:24
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        İstanbul'daki öğrencilerden Ağrılı köy çocuklarına yardım
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        İstanbul'da bir özel okulun öğrencileri, Ağrı'daki köy okulunda eğitim gören çocuklara giysi yardımı gönderdi.

        Zeytinburnu ilçesinde özel bir eğitim kurumunun öğrencileri, İyilik Derneği aracılığıyla Ağrı'nın Ballıbostan köyündeki öğrenciler için çalışma yaptı.

        Dernek gönüllülerince minibüsle Ağrı'nın Ballıbostan Köyü Ortaokulu'na getirilen atkı, bere, eldiven ve tişörtler öğrencilere dağıtıldı.

        Derneğin Ağrı temsilcisi Hülya Polat, AA muhabirine, Ağrı'da kış şartlarının çetin geçtiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

        "Okulumuzdaki tüm sınıflara bu ürünleri dağıttık. Toplamda 267 öğrenciyi giydirdik. Kasım ayında da başka okullarda bot ve mont yardımımız olmuştu. İlde kömür ve gıda dağıtımlarımız oluyor. Birçok aileye nakdi yardımlarımız oluyor. İhtiyaçlarını giderip destek olmaya çalışıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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