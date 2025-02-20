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        Ağrı'da karlı yolda saman yüklü traktörle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

        Ağrı'da traktörle hayvanlarına saman taşırken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:54
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        Ağrı'da karlı yolda saman yüklü traktörle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
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        Ağrı'da traktörle hayvanlarına saman taşırken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Yazılı köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvanları için traktörle saman getirirken yolda kar ve tipiye yakalandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, traktör saplandığı kardan halat yardımıyla kurtarıldı.

        Öte yandan İl Özel İdaresi, 115 personel, 91 iş makinesi ve 8 mobil destek ekibiyle il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 459 köy yolunda çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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