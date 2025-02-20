Ağrı'da karlı yolda saman yüklü traktörle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Merkeze bağlı Yazılı köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvanları için traktörle saman getirirken yolda kar ve tipiye yakalandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

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