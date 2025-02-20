Ağrı'da karlı yolda saman yüklü traktörle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Ağrı'da traktörle hayvanlarına saman taşırken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.
Ağrı'da traktörle hayvanlarına saman taşırken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.
Merkeze bağlı Yazılı köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvanları için traktörle saman getirirken yolda kar ve tipiye yakalandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, traktör saplandığı kardan halat yardımıyla kurtarıldı.
Öte yandan İl Özel İdaresi, 115 personel, 91 iş makinesi ve 8 mobil destek ekibiyle il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 459 köy yolunda çalışma yürütüyor.
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