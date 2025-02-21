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        Ağrı'da kardan yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

        Ağrı'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulans yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 20:00 Güncelleme: 21.02.2025 - 20:09
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        Ağrı'da kardan yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
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        Ağrı'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulans yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

        İl merkezine bağlı Yukarı Küpkıran köyünde yaşayan 74 yaşındaki Halis Yıldırım'ın rahatsızlanması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri biri paletli 2 ambulansla köye doğru yola çıktı.

        Yolu ulaşıma açık olan Murat köyüne kadar giden sağlık ekipleri, daha sonra karla kaplı yolları paletli ambulansla aşarak Yukarı Küpkıran köyüne ulaştı.

        Ekiplerce evinde ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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