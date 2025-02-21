Ağrı'da kardan yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Ekiplerce evinde ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yolu ulaşıma açık olan Murat köyüne kadar giden sağlık ekipleri, daha sonra karla kaplı yolları paletli ambulansla aşarak Yukarı Küpkıran köyüne ulaştı.

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