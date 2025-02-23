Ağrı'da sağlık ekipleri çetin kış şartlarına rağmen kırsaldaki hastalara ulaşıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Kışın çetin geçtiği Ağrı'da 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri, yolu kapanan köylerdeki hastalara ulaşmak için zorlu bir mücadele yürütüyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yollarının ulaşıma kapandığı Ağrı'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla harekete geçen ekipler, kamyona yüklü paletli ambulans ve diğer ambulanslarla belirli bir noktaya kadar gidiyor.

Yolun ulaşıma kapalı olan kısımlarında paletli ambulans kullanan ekipler, en kısa zamanda hastaya ulaşmak için kar, tipi, sis ve zorlu coğrafi şartlarla mücadele ediyor.

Gece gündüz demeden en ücra köylere kadar giden ekipler, hastaları hastaneye ulaştırıyor.

- "Ekiplerimiz, vatandaşlarımıza ulaşmak için yoğun uğraş veriyor"

Ağrı İl Sağlık Müdürü Esra Beşer, AA muhabirine, bölgede kışın çetin geçtiğini ve kırsaldaki hastalara ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Hastalara en kısa zamanda ulaşıp hastaneye getirmek için 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerinin koordineli çalıştığını belirten Beşer, şöyle konuştu:

"En ücra köylere ulaşarak halkımızın sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamaktayız. Meteorolojinin yapmış olduğu uyarıları göz önüne alarak önlemlerimizi önceden aldık. Ekiplerimizi önceden hazır hale getirdik. En ücra köylerdeki insanlarımıza ulaşıp hastaneye getiriyoruz. Bugünlerde hava şartları nedeniyle ciddi bir yoğunluk var ancak ekiplerimiz gece gündüz demeden 7/24 taşın altına elini koyarak vatandaşlarımıza ulaşmak için yoğun uğraş veriyor."

İl Ambulans Servisi Başhekimi Hasan Ali İpek de il genelinde 25 acil sağlık hizmetleri istasyonu olduğunu, hem transit tipi hem kar üstü paletli ambulanslarla hizmet verdiklerini söyledi. İpek, şunları kaydetti:

"Yolu kapalı olan köy yollarında vaka olduğu zaman paletli ambulansla gidiyoruz. Vakalarımıza en kısa sürede ulaşıp hastaneye naklini sağlamaktayız. Personelimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Köylerde yoğun tipi oluyor. Vakaya giderken bazen ekipler yolda kalabiliyor ve onlara da yardımcı oluyoruz. Kış şartları zorlu geçse de her zaman hazır halde bekliyoruz."